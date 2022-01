ARTURO BRACHETTI AL VERDI CON LO SPETTACOLO “SOLO”

Con lo spettacolo “Solo”, Arturo Brachetti ha aperto la stagione 2022 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Un teatro finalmente vivo, con un pubblico di tutte le età. Tanta era l’aspettativa per un artista che riesce a trasformarsi in pochi secondi. Più di 60 i personaggi interpretati fra fiction, musica, film e tanto altro. Pavarotti, i Beatles e tanti altri si sono materializzati velocemente sul palco. Pazzeschi gli effetti speciali e le coreografie che hanno creato un’atmosfera intrigante. Non solo travestimenti, ma, anche sand painting, ombre cinesi, effetti speciali veramente sorprendenti. Al centro di tutto, la casa dell’infanzia con i ricordi indelebili e i contrasti con l’Ombra. Era la prima volta di Brachetti a Brindisi ed è stato felice di “entrare” in un teatro così grande e bello. L’emozione che uno spettacolo dal vivo può dare è impagabile ed è importante promuovere la cultura in tutte le sue espressioni. Il teatro sta “rinascendo” e la speranza di tutti è che non si torni mai più alle chiusure che hanno reso la nostra vita densa di paure e di “vuoti”. Come si dice nel mondo dello spettacolo: buona la prima! Anna Consales