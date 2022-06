“ARTvsDEMENTIA”. PRESENTATO IL PROGETTO DI AlphaZTL

Conferenze stampa questa mattina presso la Provincia di Brindisi per la presentazione del progetto di AlphaZTL, la compagnia d’arte dinamica diretta da Vito Alfarano, sul tema “ARTvsDEMENTIA”, finalizzato a far apprendere, attraverso scambi culturali e formativi con Grecia, Lettonia e Slovenia, tecniche e buone pratiche sull’utilizzo delle artiterapie come modello di intervento, per il rallentamento del decorso della malattia, nei soggetti affetti da patologie neurocognitive. Questo approccio non e’ sostitutivo della terapia farmacologica, ma rafforza l’autostima della persona. Il progetto e’ patrocinato da Provincia di Brindisi, comune di Brindisi, comune di Mesagne e Ordine regionale degli Assistenti sociali. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Brindisi, on. Antonio Matarrelli, il presidente di AlphaZTL, Vito Alfarano, e il responsabile della Cooperativa Socioculturale, avv. Alessandro Nocco. Sabato 11 giugno, alle ore 15.15, e previsto un convegno su queste tematiche, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi. Domenica 12 giugno, invece, presso il Chiostro S. Paolo in via De Leo, accanto alla Privincia, e’ in programma, con inizio alle 9.30, l’Open day dimostrativo con i laboratori di arte creativa e di danza.