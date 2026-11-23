Ostuni – Il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ospiterà il 25 novembre 2026, presso la Casa del Mare di Ostuni, un Workshop locale di co-creazione, nell’ambito del progetto ASCEND – “Boosting Adventure Tourism SMEs Competitiveness and Economic Development”.

L’iniziativa si rivolge agli operatori economici del territorio pugliese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo d’avventura o che intendono esplorarne le potenzialità attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, itinerari ed esperienze turistiche. L’obiettivo è favorire la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali del Parco, promuovendo un’offerta turistica sempre più innovativa e sostenibile.

Il workshop è strettamente collegato all’Avviso pubblico promosso dal Parco Naturale Regionale Dune Costiere nell’ambito del progetto ASCEND, attraverso il quale saranno sostenute almeno tre PMI mediante contributi fino a € 10.000 per ciascuna impresa, destinati alla creazione o al miglioramento di prodotti, esperienze, itinerari e servizi nel settore del turismo d’avventura.

Possono partecipare all’Avviso le imprese con sede legale e/o operativa in Puglia. Le iniziative proposte dovranno essere sviluppate e realizzate nel territorio del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, contribuendo concretamente al miglioramento e alla diversificazione dell’offerta turistica locale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 19 dicembre 2026, secondo le modalità indicate nella documentazione disponibile al seguente link: https://www.parcodunecostiere.eu/avviso-pubblico-sub-grants-alle-pmi-del-turismo-davventura/

Il workshop rappresenterà un’importante opportunità di dialogo e confronto diretto tra le imprese, i tecnici e gli esperti del settore. Attraverso un percorso partecipativo di analisi e co-creazione, gli operatori avranno la possibilità di condividere esperienze, individuare i principali bisogni e le opportunità di sviluppo del territorio ed esplorare le nuove tendenze del mercato e della domanda turistica, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità, della sicurezza e del miglioramento della qualità dell’offerta turistica.

La partecipazione al workshop assume particolare rilevanza per le imprese interessate all’Avviso pubblico, in quanto costituisce un criterio premiale ai fini della valutazione delle candidature. L’incontro rappresenta, pertanto, non soltanto un momento informativo, ma soprattutto un’opportunità per analizzare le esigenze del territorio e trasformarle in proposte progettuali concrete, sostenibili e coerenti con l’offerta turistica esistente.

Tutte le PMI pugliesi interessate sono quindi invitate a partecipare attivamente al workshop e a contribuire, attraverso la propria esperienza e conoscenza del territorio, alla costruzione di un’offerta di turismo d’avventura nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere più innovativa, integrata e competitiva.

Per partecipare al workshop è necessario registrarsi preventivamente compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/UjdgH6Ph2yL9tay57.

Posizione Casa del Mare: https://maps.app.goo.gl/PiBfaWbyGDdY1KZd8

Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto ASCEND, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 e coordinato dal Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo.

Il partenariato del progetto coinvolge, oltre al parco Dune Costiere, l’Organizzazione Nazionale del Turismo del Montenegro, il Ministero dell’Ambiente dell’Albania, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo e l’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Attraverso la cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro, ASCEND sostiene la crescita delle PMI del turismo d’avventura e promuove lo sviluppo di nuove esperienze capaci di valorizzare in maniera sostenibile il patrimonio naturale e culturale del Sud Adriatico.