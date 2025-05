Asd Nitor (classe 2016) qualificata per le fasi nazionali che si svolgeranno sabato e domenica a Torino

Dopo aver partecipato alle fasi regionali, tenutesi nel mese di febbraio presso la struttura Kick off di Cavallino, la squadra ASD Nitor – Gruppo 2016 – di Brindisi, allenata da mister Giuseppe Benvenati, si è qualificata per le fasi finali nazionali che si terranno a Torino il 24 maggio 2025.

Saranno disputate partite contro squadre provenienti da tutta Italia.

La premiazione avverrà presso L’ALLIANZ STADIUM di Torino domenica 25 maggio 2025.

Inoltre, i giovani calciatori brindisini avranno la possibilità di visitare lo Juventus Museum, sempre nella giornata di domenica 25.

Sarà una bellissima esperienza per tutti i bambini.