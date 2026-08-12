Asd Vittoria San Vito femminile – Presentati i nuovi allenatori per la stagione 26/27

La ASD Vittoria San Vito Femminile è lieta di annunciare la composizione dello staff tecnico che accompagnerà le nostre atlete nella stagione sportiva 2026/2027, un nuovo capitolo di crescita per il progetto di calcio femminile della società.

La nuova stagione vedrà la ASD Vittoria San Vito Femminile impegnata nei Campionati Giovanili FIGC con le categorie Under 12, Under 15 e Under 17, confermando la volontà della società di offrire alle proprie atlete un percorso sportivo strutturato e di confrontarsi nei campionati ufficiali.

A guidare le diverse categorie saranno:

⚽ SERENA VALENTE

Mister Under 10 e Under 12

Serena Valente sarà alla guida delle categorie più giovani, accompagnando le bambine nei primi anni del loro percorso calcistico attraverso un’attività basata su divertimento, formazione, educazione sportiva e crescita tecnica.

⚽ VITANTONIO NICOLARDI

Mister Under 15 e Under 17

Vitantonio Nicolardi guiderà invece le categorie Under 15 e Under 17, con l’obiettivo di accompagnare le ragazze verso una crescita tecnica e tattica sempre maggiore e di prepararle alle competizioni ufficiali della nuova stagione.

La scelta dei nuovi tecnici rappresenta per la società un investimento importante e conferma la volontà di costruire uno staff qualificato e competente, capace di seguire ogni atleta nelle diverse fasi del proprio percorso.

«La stagione 2026/2027 rappresenta per la ASD Vittoria San Vito Femminile un passaggio importante – dichiara il Presidente Raffaello Pastore –. Abbiamo scelto di investire sulla qualità dello staff perché crediamo che la crescita delle nostre ragazze debba essere accompagnata da competenza, passione e professionalità».

«Quest’anno affronteremo per la prima volta un percorso sempre più strutturato nei campionati giovanili FIGC Under 12, Under 15 e Under 17. È una sfida importante, che ci permetterà di far crescere le nostre ragazze attraverso il confronto, il lavoro e i valori dello sport».

«Il nostro obiettivo – prosegue il Presidente – è creare un ambiente sano, inclusivo e stimolante, nel quale ogni ragazza possa sentirsi parte di una squadra e possa crescere dentro e fuori dal campo. Vogliamo costruire qualcosa di importante per il territorio e per tutte quelle famiglie che scelgono di affidarsi a noi».

La ASD Vittoria San Vito Femminile si prepara quindi alla nuova stagione con entusiasmo, nuove energie e un progetto sempre più ambizioso, con la convinzione che il futuro parte da qui e che il calcio è di tutte.