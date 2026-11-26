Seminario questo pomeriggio presso la sede dell’ASI di Brindisi sul tema “I servizi per il lavoro rivolti alle imprese”. Un modo per implementare i servizi che l’ARPAL Puglia, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, mette a disposizione delle aziende gratuitamente, come l’incrocio tra domanda e offerta, il collocamento mirato, gli incentivi alle assunzione e il benessere aziendale. E’ stata l’occasione anche per ribadire che con la transizione energetica i giovani avranno tante opportunità’ di trovare lavoro consultando anche il sito ARPAL. Sono intervenuti il presidente dell’ASI, Franco Gentile, il direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, e il funzionario di ARAPL, Federico Spedicato. Presenti i referenti di tante aziende del territorio brindisino.





