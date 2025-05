Asili in festa al “Fanuzzi”

Si festeggia oggi la fine dell’anno educativo dei nidi “Cellini”, “Modigliani”, “S. Angelo” e “S. Michele”, “tutti insieme in giallo, sul terreno dello stadio Fanuzzi di Brindisi. L’idea della “Hilday In” e’ della “Coop Gialla” che a Brindisi gestisce quei quattro asili nido. La manifestazione e’ patrocinata dal Comune di Brindisi ed e’ organizzata con la partecipazione della società sportiva Brindisi F.C. Previsti tanti giochi per bambini e partite di calcio per i genitori con la squadra del Brindisi Fc.

Le attività ludiche sono state guidate dal coordinamento e dalle educatrici di riferimento. A conclusione della giornata la selezione di calci di rigore con giocatori del Comune di Brindisi, della Coop Gialla e delle mamme. In porta il portiere della S.S. Brindisi Football.