ASILI NIDO DI BRINDISI – OPERATORI SENZA STIPENDIO. TORNA L’INCUBO DEL PASSATO…

Non c’è pace per gli operatori degli asili nido di Brindisi. Negli anni scorsi era una consuetudine il ritardato pagamento degli stipendi, così come il mancato riconoscimento di qualifiche e di diritti contrattuali. Da quest’anno, come è noto, gli asili nido comunali sono stati sostanzialmente privatizzati e quindi alla gestione provvede la cooperativa “Gialla” che si è aggiudicato il servizio. Ebbene, dopo solo qualche mese dall’insediamento è arrivato il primo ritardo nel pagamento degli stipendi e per giunta senza che nessuno si sia degnato di avvisare i diretti interessati. Pare che la responsabilità possa ricadere sul Comune di Brindisi che sarebbe in ritardio di mesi sul pagamento delle rette. Sta di fatto che gli operatori giustamente pretendono chiarezza per non ritrovarsi nel solito dramma legato al proprio posto di lavoro.