ASILI NIDO, DIPENDENTI SENZA STIPENDIO. UNA NOTA DELLA UIL

Non sarà un buon Natale per il personale degli Asili Nido del Comune di Brindisi, che non saranno pagati. La proposta che è stata fatta loro,ossia che avrebbero ricevuto lo stipendio solo se fossero diventati soci della cooperativa, lascia di stucco la scrivente che già ieri aveva inviato un comunicato diffida indirizzato alla cooperativa Gialla, al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ed al funzionario responsabile dei tributi Gabriele Falco, ai dipendenti è stato detto che la remunerazione di questo mese sarebbe arrivata solo a coloro che avessero accettato questa”offerta”altrimenti la data dei pagamenti sarebbe stata erogata a “data da destinarsi”.

La Uil Fpl Brindisi ha diffidato nella giornata di ieri a pagare attraverso bonifico istantaneo tutti i dipendenti di codesta cooperativa (come già fatto per altri dipendenti), ma ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto alcun bonifico. La scrivente O.S ha proclamato lo stato di Agitazione di tutti i dipendenti Cooperativa Gialla e come già comunicato indice per giorno 27 dicembre 2023 l’Assemblea Generale per gli asili nido dalle ore 8.00 alle ore 13.00, assemblea dalle 8.00 alle 13.00 per il 28 e per il 29 Dicembre, all’esterno dell’asilo del quartiere Sant’Angelo di Brindisi per protestare contro quella che è un ingiustizia subita di fronte alla quale non possiamo restare inermi.

Ci sconcerta l’indifferenza riscontrata soprattutto visto il periodo di festività che non consentirà a queste famiglie di passare un sereno santo Natale.

Il Segretario Generale

Uil Fpl Brindisi

Gianluca Facecchia