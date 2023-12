ASILI NIDO – L’ULTIMO SFREGIO AI DANNI DEGLI OPERATORI…

Pare avviarsi a conclusione la vicenda legata al mancato pagamento di stipendi di novembre e tredicesime agli operatori degli asili nido comunali di Brindisi gestiti dalla cooperativa “Gialla”.

La direzione di quest’ultima, infatti, dopo giorni di lotta degli interessati, ha comunicato di aver ricevuto il saldo delle proprie fatture dall’Ambito dei servizi sociali e quindi di poter procedere con il pagamento dei dipendenti.

Ma la buona notizia è stata offuscata da una sorta di mancanza di delicatezza e disponibilità della cooperativa nei confronti dei dipendenti. Anche in considerazione del fatto che domani è un giorno festivo, ci si sarebbe aspettati che la cooperativa effettuasse dei bonifici istantanei e invece con il sistema ordinario saranno in tanti a dover attendere gli inizi del nuovo anno per poter disporre dei propri emolumenti.

A questo si aggiunge il fatto che restano invariate le preoccupazioni per il futuro, visto che situazioni come quella attuale potrebbero verificarsi nuovamente. Non può bastare – è evidente – un ritardo di pagamento da parte della stazione appaltante per comportare un danno all’anello più debole, cioè proprio i lavoratori.

Ed è su questo che dovranno intervenire i sindaci dei due comuni dell’Ambito, oltre alla Prefettura nei confronti proprio della cooperativa “Gialla”.