ASILI NIDO – SI VA AVANTI CON LA PROTESTA!

Oggi presso i Servizi Sociali di Brindisi la CGIL FP, CISL FP e UIL FPL restano in assemblea con i lavoratori per proseguire la protesta nei confronti de “La Cooperativa Gialla” che ad oggi non ha ancora erogato la mensilità e la tredicesima ai dipendenti degli asili di Brindisi. Le rivendicazioni delle sigle sindacali sono per il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali e dei termini di riferimento che lo stesso riporta ad oggi ancora non rispettati. Quanto comunicato, esposto e dimostrato durante l’assemblea di oggi dalle OO.SS e dai dipendenti, è una forte ed unitaria azione sindacale a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici che non cesserà fino alla risoluzione di tutti i problemi retributivi e organizzativi degli stessi, ricordando che ad esempio, una volta la tredicesima era conosciuta come “gratifica natalizia” e consisteva in una somma di denaro erogata a volontà del datore di lavoro. Oggi, si tratta di un consolidato diritto del lavoratore che viene corrisposto secondo criteri previsti dai contratti collettivi nazionali e quindi non a “discrezione a personale”.