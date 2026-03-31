Asilo nido Ostuni,stipendi sbloccati: intervento del consorzio CIISAF

In riferimento alle notizie diffuse in merito ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nel servizio di asilo nido comunale di Ostuni, il Consorzio CIISAF ritiene doveroso fornire un aggiornamento puntuale sulla vicenda. Nei giorni scorsi, il Consorzio ha tempestivamente sollecitato la Cooperativa Raggio di Sole affidataria al pagamento degli stipendi arretrati, rilevando una situazione di ritardo non conforme agli obblighi contrattuali, agli accordi sindacali e a quanto previsto dall’art. 84 del CCNL delle Cooperative sociali.

A tali iniziative si è affiancato anche l’intervento della UIL FPL, che ha ulteriormente contribuito a rafforzare l’azione di pressione nei confronti della Cooperativa che ha riconosciuto il ritardo. Grazie a questo impegno congiunto, si è giunti al risultato atteso: alla data odierna, le retribuzioni dovute ai lavoratori risultano corrisposte. Il Consorzio CIISAF, nel ricordare che il rischio d’impresa è della cooperativa non dei lavoratori, ribadisce che i propri flussi di pagamento verso la ditta appaltatrice sono sempre stati regolari seguendo le necessarie procedure tecniche contabili.

Eventuali criticità nella corresponsione degli stipendi sono pertanto da ricondurre esclusivamente a dinamiche gestionali interne alla Cooperativa, che non possono in alcun modo ricadere sui lavoratori.Per tale ragione, il Consorzio, in qualità di stazione appaltante, continuerà a vigilare con la massima attenzione affinché non si verifichino ulteriori ritardi nei prossimi mesi, riservandosi l’eventuale attivazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori e del servizio.