Asilo Nido Paradiso – Turco (M5S) all’Amministrazione Comunale: “dimettetevi”!

L’Amministrazione di estrema destra di Brindisi si è caratterizzata sin dal suo insediamento con una parola d’ordine: “INEFFICIENZA”.

Strade sporche e rotte, marciapiedi pieni di escrementi di animali e pieni di erba selvaggia, libera mobilità delle auto in senso vietato, anche da parte dei vigili urbani, pista ciclabile abbandonata, declassamento dell’Aeroporto di Brindisi in favore di quello di Bari, Piano Regolatore del Porto che favorisce, sempre, il Porto di Bari e non tiene conto di un piano per la Logistica e della possibilità di creare una piattaforma logistica del Mediterraneo, non tiene conto della Intermodalità e di quello che significa e che può rappresentare, non tiene conto della cantieristica anche locale. Tutto in linea con la cultura di questa Amministrazione.

Ma una attività era sfuggita, un’attività che era un gioiello dove il personale operava con dignità, passione, competenza, amore. L’esatto contrario della cultura imperante. Questa attività rischiava di sconfessare la parola d’ordine degli amministratori perché tale attività era EFFICIENTE e non in linea, quindi? Il Il 27giugno 2025 alle ore 09.20 tutta la giunta presente delibera l’ESTERNALIZZAZIONE della gestione dell’asilo nido comunale CEP Paradiso sezione lattanti anno educativo 2025 – 2026. Non hanno tenuto conto della professionalità e della dignità delle lavoratrici. E così dove erano previste 8 operatrici ora saranno 4 e il numero massimo di lattanti accettati saranno 10. La Coordinatrice, responsabile del buon funzionamento, sarà impegnata per il 50% della sua prestazione perché l’altro 50% sarà una dipendente amministrativa presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Hanno volutamente snobbato le richieste dei genitori tutti, responsabili, almeno alcuni, di averli votati.

VI CHIEDIAMO UN GUIZZO D’ORGOGLIO ED UN ATTO DI CORAGGIO: DIMETTETEVI!

Antonio Turco Referente Formazione