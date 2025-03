ASKtoAI tra gli 8 finalisti di CALL 4 IDEAS #DEEPSOUTH 2025

ASKtoAI, la piattaforma di creazione di contenuti basata sull’intelligenza artificiale di Alsafi srls, startup con base tra Torre Santa Susanna e Latiano, è tra i finalisti di CALL 4 IDEAS #DEEPSOUTH 2025, iniziativa che ha come obiettivo lo sviluppo di idee innovative nel Sud Italia. Progetto presente nel PNRR, la call ha selezionato 8 progetti ad alto contenuto tecnologico sui 70 che si sono candidati. Il target del contest è promuovere la crescita di startup e team innovativi, contribuendo al progresso socioeconomico del Mezzogiorno. I creatori del sistema, Marco Esposito, Ceo e co-founder di Alsafi srls, Cosimo Padula, Cmo e co-founder, ed Elia Quaranta, Junior full stack developer, hanno dichiarato che «la competizione è stata molto accesa, con numerose candidature provenienti da tutta la penisola». ASKtoAI si è guadagnata un posto tra gli 8 finalisti poiché è stata ritenuta un’idea all’avanguardia che sfrutta l’intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui aziende e professionisti creano e gestiscono contenuti digitali. ASKtoAI non si limita, infatti, alla semplice generazione di testo, ma offre una suite completa di strumenti integrati che coprono l’intero processo di creazione di contenuti multimediali, dall’ideazione alla pubblicazione. Questa capacità di integrazione è uno dei punti di forza distintivi della piattaforma, differenziandola dalla concorrenza. «Il sistema – proseguono i responsabili del progetto – si basa su un’architettura cloud-native, garantendo scalabilità e prestazioni ottimali. L’interfaccia intuitiva è progettata per essere accessibile anche a utenti non tecnici, rendendo la tecnologia AI alla portata di tutti. Inoltre, ASKtoAI supporta la generazione di contenuti in oltre 30 lingue, sottolineando la sua ambizione a diventare una soluzione globale per la creazione di contenuti. La presenza di un’assistente AI conversazionale all’interno della piattaforma facilita l’utilizzo e il supporto immediato agli utenti, riducendo i tempi di apprendimento e aumentando l’efficienza del processo». La forza di ASKtoAI, quindi, risiede nella sua capacità di integrare diverse tecnologie AI in un unico ecosistema di cui fanno parte anche più di 40 strumenti specifici per diverse esigenze di creazione di contenuti. Il supporto finanziario e l’accesso al network di mentor e investitori offerti dal progetto DEEPSOUTH contribuiranno alla crescita e allo sviluppo di ASKtoAI, creando un impatto positivo sull’economia locale e sulle possibilità alle quali le aziende e imprese del luogo potranno accedere usufruendo dei tanti servizi disponibili sulla piattaforma. Il progetto di Alsafi srls si inserisce negli obiettivi del progetto DEEPSOUTH, promuovendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative con un forte potenziale di mercato e un impatto positivo sul tessuto imprenditoriale del Sud Italia. Il successo di ASKtoAI non è solo frutto di una tecnologia innovativa, ma anche del lavoro di un team con una lunga esperienza nel settore, nato dalla precedente collaborazione in diverse realtà aziendali. «La presenza di ASKtoAI in questa competizione – affermano i responsabili della startup – sottolinea l’importanza di investire nell’innovazione e nel talento del Sud, con il potenziale di creare un impatto significativo sull’economia e sul progresso della regione. Il futuro di ASKtoAI e del Deep tech italiano si prospetta ricco di opportunità e la partecipazione a questa iniziativa ne è una chiara dimostrazione. Il successo di ASKtoAI conferma la validità di un approccio basato sull’integrazione, sull’innovazione continua e su un team di esperti altamente qualificati». Infine, quelli di Alsafi hanno voluto rivolgere un pensiero a chi ha intuito le qualità e i punti di forza dell’idea. “Un sentito ringraziamento va a SprintX, l’incubatore per startup che ha creduto nel potenziale di ASKtoAI, offrendo attraverso questa iniziativa un’opportunità concreta di crescita e sviluppo che conferma l’importanza di sostenere l’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno”.