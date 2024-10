Asl, al via le Centrali operative territoriali nei quattro Distretti sociosanitari

Ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dei servizi sanitari: sono gli obiettivi delle Centrali operative territoriali (Cot) che sono state attivate nei quattro Distretti sociosanitari.

La Asl Brindisi ha già realizzato tutti gli interventi edili e impiantistici che hanno permesso alle Centrali operative territoriali di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Mesagne di iniziare la loro attività. Le opere rientrano nell’ambito dei finanziamenti del PNRR (Missione 6 Componente 1 misura 1.2.2). Attraverso le Cot possono essere velocizzate alcune procedure come il trasferimento di un paziente in un ospedale di comunità o l’ingresso in una Rssa.

“È stato possibile raggiungere questo risultato entro le tempistiche previste dal PNRR – sottolinea il direttore generale Maurizio De Nuccio – grazie alla collaborazione dei direttori dei quattro Distretti dell’Asl Brindisi, Arturo Oliva, Giuseppe Pace, Gabriele Argentieri e Michele Morgillo, e al grande impegno profuso dal personale dell’Area Gestione tecnica”.

Le Centrali operative territoriali, previste dal Decreto ministeriale 77/2022, rappresentano un modello organizzativo con funzione di coordinamento della presa in carico dei pazienti e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali quali attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere.