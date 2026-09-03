Asl BR, Scianaro (FdI): “La nave continua ad essere senza timoniere. Il peso dei numerosi problemi non può ricadere sul solo Direttore Sanitario”

Una nota del consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro

“Questa mattina ho avuto un incontro sicuramente proficuo con Asl Brindisi. Peccato che, al tavolo, non ci fosse né il nuovo direttore generale, Stefano Rossi, incaricato dalla Giunta regionale dopo Ferragosto e per il quale, evidentemente, dovrebbe mancare ancora la delibera di nomina che gli permetterebbe di iniziare il proprio lavoro, né il direttore amministrativo, decaduto come da prassi con il termine del mandato dell’ex direttore generale Maurizio De Nuccio.

Ciò non fa che aumentare il carico di lavoro sulle spalle del direttore sanitario, Luigi Vernaglione, che ringrazio per l’attenzione e l’ascolto rispetto alle numerose problematiche che attanagliano la sanità brindisina. Ho ribadito la necessità di affrontare in modo risolutivo il tema della centralizzazione dell’emergenza-urgenza sul nuovo ospedale di Monopoli-Fasano per quel che concerne l’area brindisina, di conoscere lo stato dell’arte dell’assistenza domiciliare integrata e ho formalizzato specifica richiesta per conoscere nel dettaglio la pianta organica delle strutture ospedaliere afferenti all’Asl di Brindisi, così come avevo già fatto per quello di Monopoli.

Un tema importante, questo, considerata l’atavica carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere pugliesi, anche alla luce dell’ennesimo schiaffo del centrosinistra di Decaro che, di fatto, ha bloccato le procedure concorsuali per infermieri e OSS che avrebbero dovuto concludersi entro il 2026 e sono state fatte slittare al 2027. Proseguirò nella mia quotidiana attività politica di controllo della sanità brindisina e, al tempo stesso, esorto la Giunta Decaro ad espletare i passaggi tecnico-burocratici per dare finalmente alla Asl di Brindisi un direttore generale nel pieno delle sue funzioni”.