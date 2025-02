ASL Brindisi: approvata la stabilizzazione del personale precario, premiato il grande lavoro della FP CGIL

Dopo anni di lotta e sacrificio, la FP CGIL Brindisi è orgogliosa di annunciare la storica approvazione della Deliberazione n. 0000548 e della Proposta n. 0000618, che sanciscono l’indizione dell’avviso per la stabilizzazione diretta e indiretta del personale precario dell’ASL Brindisi, in conformità con la Legge n. 234/2021 e le sue successive modificazioni.

Questa vittoria, tanto attesa e meritata, è il frutto di una battaglia lunga e dolorosa, combattuta quando nessuno ci credeva. Abbiamo affrontato innumerevoli paletti burocratici e ostacoli che avrebbero potuto spezzare lo spirito di chiunque, ma non noi. Con determinazione e unità abbiamo superato ogni difficoltà, dimostrando che il coraggio e la passione sono armi potentissime contro un sistema che, troppo spesso, mette il freno a ogni rinnovamento.

Durante la terza commissione abbiamo presentato la proposta di utilizzare il DM 77, una scelta strategica che ha permesso all’ASL Brindisi di beneficiare di quasi 13 milioni di euro. Questo contributo non è solo una cifra: rappresenta il riconoscimento concreto del nostro impegno e un investimento decisivo nel futuro del sistema sanitario, capace di garantire stabilità a migliaia di ragazzi e famiglie.

Sappiamo bene che, come spesso accade, ci saranno coloro che, per non aver fatto nulla di nulla, avranno sicuramente qualcosa da dire. A questi rivolgiamo il nostro sguardo fiero: i risultati parlano da soli e ogni critica infondata si trasforma in un’ulteriore conferma del valore del nostro operato.

La strada percorsa è stata impervia e segnata da sofferenze e resistenze, ma ogni ostacolo superato ha rafforzato la nostra convinzione che i diritti dei lavoratori non sono negoziabili. Abbiamo saputo trasformare lo scetticismo in una forza motrice, capace di cambiare il destino di intere comunità e di far trionfare il principio che il lavoro dignitoso è un diritto fondamentale.

Con questo comunicato, la FP CGIL Brindisi rinnova il proprio impegno: continueremo a lottare con la stessa grinta e determinazione per difendere e conquistare ogni conquista, certi che il futuro del lavoro si costruisce giorno dopo giorno con fatica, coraggio e solidarietà. Il segretario generale FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta

Il coordinatore alla Sanità FP CGIL Brindisi