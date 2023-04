ASL BRINDISI. D’ATTIS (FI): “SERVIZIO SMANTELLATO E IL COMMISSARIO DELLA ASL NON METTE PIEDE A BRINDISI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Si può dirigere un’azienda sanitaria garantendo solo alcuni giorni di presenza in due mesi? Lo stato disastroso della sanità brindisina è noto, ma il commissario straordinario della Asl brindisina, pluri incaricato, è reperibile quasi solo a Bari e pochissimo a Brindisi. Nel frattempo si continuano a chiudere reparti e a ridurre le prestazioni con tagli draconiani, mentre le pile di determine e atti attendono e aumentano. Memorabili le parole di alcuni assessori regionali: con la sua nomina volevano dare un “segnale forte” ai cittadini. Quale? Quello di curarsi altrove? Chissà. Un pessimo messaggio alla comunità brindisina che già ha assistito allo smantellamento dei servizi sanitari sul territorio e che sperava nell’arrivo di una nuova dirigenza per cambiare rotta. Un’ennesima speranza tradita da chi, a Bari, ha dimostrato ampiamente di non avere a cuore la salute dei cittadini.

Mi auguro che queste dichiarazioni servano ad esortare una reazione, non scomposta, ma matura e soprattutto concreta”.