Asl Brindisi e Arca Nord Salento rafforzano l’alleanza per un’assistenza di prossimità e contro la povertà sanitaria

Un nuovo protocollo d’intesa tra Asl Brindisi e Arca Nord Salento è stato presentato oggi nella sede di via Duomo 4, nel cuore del centro storico di Brindisi. L’iniziativa segna un ulteriore rafforzamento dell’alleanza tra i due enti, impegnati in un’azione comune per promuovere una sanità sempre più vicina ai cittadini e per contrastare in modo concreto la povertà sanitaria.

Con questo nuovo accordo, Arca Nord Salento mette a disposizione della Asl i locali di via Duomo per ospitare attività formative rivolte al personale, incontri, riunioni e iniziative negli ambiti psicologici e socio-assistenziali, oltre a ogni altra attività coerente con la missione istituzionale della Asl. La nuova sede diventerà così per l’azienda sanitaria un punto di riferimento per azioni di carattere sanitario e sociale nel centro cittadino.

Il protocollo presentato oggi segue a stretto giro un primo importante accordo siglato tra i due enti, finalizzato a portare visite e prestazioni sanitarie gratuite nei quartieri più difficili della provincia attraverso l’impiego dei motorhome della Asl. Quell’intesa, già operativa, permetterà di raggiungere decine di cittadini che spesso rinunciano a curarsi per difficoltà economiche o logistiche, rappresentando un modello concreto di sanità di prossimità.

Il nuovo protocollo amplia la portata dell’azione condivisa tra Asl e Arca, ponendo al centro la formazione, la partecipazione e la cura diffusa.

“Arca Nord Salento – ha detto l’amministratore dell’agenzia Cosimo Casilli – è un ente con una forte vocazione sociale. La nostra missione è intervenire concretamente su tutte le forme di povertà che colpiscono i cittadini più fragili. A partire dalla povertà abitativa, che è la nostra priorità, ma anche la povertà sanitaria, quella culturale e quella energetica. Questo nuovo protocollo con la Asl Brindisi è un tassello importante nel percorso che stiamo costruendo per rendere i servizi più vicini, più accessibili e più umani”.

Il direttore generale di Arca Nord Salento, Domenico De Stradis, ha sottolineato che “l’accordo firmato oggi non è solo un atto amministrativo ma un patto che stringiamo con la Asl per la tutela dell’interesse generale e dei cittadini”.

“Questo documento – ha aggiunto il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – è un ponte tra due istituzioni che credono fortemente nella formazione e nelle persone. Puntiamo sull’umanizzazione e sulla prossimità delle cure e questi spazi nel centro storico sono un elemento di vicinanza ai cittadini nel cuore di Brindisi. Colgo l’occasione – ha concluso – per ringraziare Arca Nord Salento e tutti i professionisti della Asl che ogni giorno con il loro impegno danno un volto umano alla sanità pubblica”.

L’assessore regionale alla Formazione e lavoro ha evidenziato, infine, “il valore di questa sinergia per collaborare e raggiungere insieme gli obiettivi”.

L’alleanza tra Asl Brindisi e Arca Nord Salento si consolida dunque come un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di generare progettualità ad alta valenza sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione. Un lavoro che si sviluppa anche sul fronte della formazione, con il costante supporto della Regione Puglia.