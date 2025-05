Asl Brindisi e Comune di San Pietro V.co insieme alla “Race for the cure” di Bari

Una giornata all’insegna della solidarietà, della prevenzione e della collaborazione istituzionale. Oggi la Asl Brindisi ha partecipato con entusiasmo alla Race for the Cure di Bari con la propria squadra aziendale, portando con sé il valore di un lavoro quotidiano al fianco dei cittadini.

Accanto alla Asl, ha preso parte con grande spirito di condivisione anche il Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato dal Sindaco Maria Lucia Argentieri, dall’Assessore Riccardo Montanile, dall’Assessore Nicoletta Pannofino e dalla Consigliera Comunale Luisa Guido.

Un momento importante che ha visto uniti due enti, Asl e Comune, nel promuovere la cultura della prevenzione e della salute, in una delle manifestazioni più significative nella lotta ai tumori al seno.

Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico:

“La partecipazione del Comune di San Pietro Vernotico alla Race for the Cure insieme alla nostra squadra aziendale è un segnale forte di vicinanza e collaborazione. Ringrazio il Sindaco Argentieri e tutta l’Amministrazione per aver condiviso con noi questo momento importante, dimostrando che la rete tra istituzioni è fondamentale per sostenere la prevenzione e la salute pubblica. Uniti, si può fare davvero la differenza.”

Una giornata speciale che ha unito persone, cuori e istituzioni nel nome della salute e della speranza.