Asl Brindisi, Emiliano a firma contratti Sanitaservice e all’ospedale Perrino per nuovi apparecchi medicina nucleare e radioterapia

“Le aziende sanitarie pugliesi ora conteranno sulla collaborazione di persone che possono vivere liberamente la propria dimensione lavorativa, sindacale e familiare, partecipando in maniera appassionata alla rincorsa da parte della sanità italiana verso il diritto alla salute.

Persone che hanno il privilegio di avere come datore di lavoro i cittadini, e spero che ne siano responsabili e ce la mettano tutta”.



Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto questa mattina a Brindisi nella sede della direzione generale Asl, per la firma dei contratti di lavoro di 43 ausiliari e 17 amministrativi di Sanitaservice Asl Brindisi. Oltre a questi, hanno firmato per Sanitaservice 271 soccorritori del 118 che sono passati a un contratto full-time e 55 dipendenti che hanno ottenuto un incremento orario.

Alla firma erano presenti il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, l’amministratore unico di Sanitaservice Francesco Zingarello.



“L’avevo detto nel 2020 che avremmo realizzato tutto questo – ha aggiunto Emiliano – e oggi manteniamo la parola.

Ringrazio la mia squadra per questo lavoro portato a termine, anche nel rispetto delle nostre possibilità di bilancio. Oggi è una bella giornata perché tanta brava gente, che mi auguro abbia voglia di lavorare per la sanità pugliese, ha finalmente la possibilità di sistemarsi, fare figli, contrarre un mutuo, prendere casa, e riacquistare una dignitosa condizione di vita.

Quando ho cominciato questo lavoro nove anni fa – ha concluso Emiliano – eravamo l’ultima sanità in Italia, adesso siamo tra le prime nove come livelli essenziali di assistenza e stiamo migliorando progressivamente, combattendo coi conti esattamente come tutti gli italiani e come tutte le famiglie che in questo momento non possono pagare le bollette”.



Tra i presenti anche il consigliere regionale Maurizio Bruno, il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e il consigliere per la Sanità del presidente della Regione Tommaso Gioia.



“Siamo qui – ha sottolineato De Nuccio – per festeggiare con i lavoratori di Sanitaservice. Questa manovra permetterà di potenziare gli sportelli Cup del territorio, migliorare gli standard del 118 e rafforzare gli organici delle strutture sanitarie”.

Zingarello ha ringraziato “la Regione e tutti quelli che hanno collaborato per raggiungere questo traguardo: è stato un grande lavoro di squadra che ci consentirà di dare risposte ai lavoratori e ai cittadini”.



Subito dopo il presidente Emiliano, con i vertici della Asl, ha visitato nell’ospedale Perrino la Medicina nucleare, accompagnato dal direttore Artor Niccoli Asabella, e la Radioterapia con il direttore Maria Chiara De Luca. Ad accogliere il presidente anche i direttori di Ematologia Domenico Pastore, del Trasfusionale Antonella Miccoli e il direttore medico dell’ospedale Andrea Molino.

“Continuiamo a inaugurare in Puglia – ha detto Emiliano – i nuovi acceleratori lineari che abbiamo messo a disposizione delle nostre aziende sanitarie. È stato complicato sostituirli tutti insieme, ma ci siamo riusciti, anche grazie alla collaborazione di tecnici e sanitari. L’acceleratore lineare del Perrino è simile a quelli appena installati all’Istituto Oncologico di Bari e al Policlinico di Foggia, e a quello che a breve verrà inaugurato anche nella BAT.

Si tratta di apparecchiature che consentono di curare con precisione i tumori e di minimizzare gli effetti collaterali. Qui a Brindisi è da poco operativa anche un’altra nuova macchina per la Medicina nucleare che permette di seguire l’evoluzione di particolari patologie oncologiche”.