ASL BRINDISI – IL BENVENUTOI DELLA UIL FPL AL NUOVO DIRETTORE GENERALE

Il Segretario Provinciale Generale della UIL FPL, Gianluca Facecchia, unitamente a tutti gli iscritti, apprende con grande gioia la nomina fatta dalla Giunta Regionale, a Direttore Generale della Asl di Brindisi del Dottor Flavio Maria Roseto, fin ora Amministratore Unico della Sanitarsevice del Capoluogo Provinciale. Gioia che nasce dalla consapevolezza, maturata nel tempo e dall’esperienza, di trovarsi dinanzi a una persona umanamente ricca e leale e professionalmente preparata e competente. Negli anni di gestione della Sanitàservice tante sono state le conquiste e i traguardi raggiunti – anche con difficoltà – grazie all’approccio equilibrato e serio tenuto dal Dottor Roseto. Per questo siamo fermamente convinti che continuerà a fare bene ora da Direttore Generale. Infatti nei compiti che gli spettano, c’è quello di verificare che sia rispettata la corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, accertarsi dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e detenere i poteri di gestione e rappresentanza dell’ASL. Responsabilità che gli auguriamo possa vivere con dedizione e passione così come dimostrato negli anni alla guida della Sanitaservice. E ci auguriamo di trovare nel futuro Amministratore Unico della Partecipata della Asl, una persona capace di dialogo per la crescita di una realtà protesa ormai alla competitività.

Siamo coscienti che le sfide che lo attendono siano numerose ed anche difficili e le responsabilità gravose, ma allo stesso tempo vogliamo ribadire che nell’ASL di Brindisi ci sono tante persone che con grande spirito di collaborazione e dedizione si impegnano coscientemente per rendere sempre più efficiente e funzionale la grande e preziosa “macchina” della Sanità Pubblica: Medici, Infermieri, Oss, impiegati, ecc. Il nuovo Direttore quindi troverà questo nella nostra realtà e certamente apporterà novità atte a una crescita fattiva per il bene della collettività. Gli anni trascorsi sono stati segnati da innumerevoli conquiste, volte tutte a rendere la Sanità Pubblica accessibile e vicina ai cittadini, garantendo massima trasparenza e efficienza nella fedeltà alla Legge costituzionale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Non per ultima la gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia e l’organizzazione per l’accessibilità ai vaccini nei vari centri distribuiti nel territorio di competenza.

Siamo certi che Brindisi con i dipendenti dell’Azienda che quotidianamente si impegnano sul posto di lavoro, collaboreranno in questa nuova fase che inizia con l’arrivo del Dottor Roseto, così come

l’Organizzazione Sindacale che rappresento, da sempre vigile e attenta nel garantire vicinanza ai lavoratori e ai valori sulla tutela della Salute.

Auguriamo al nuovo e atteso Direttore Generale buon lavoro credendo in una feconda e schietta collaborazione ed è propizia l’occasione per esortare tutti a rinvigorire la passione lavorativa e la volontà di vedere con occhi carichi di speranza il futuro che inizia.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI Gianluca Facecchia