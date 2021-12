ASL BRINDISI – IL NUOVO DIRETTORE GENERALE RINGRAZIA…

Desidero ringraziare sentitamente il Presidente Michele Emiliano e la Giunta

Regionale per la fiducia accordata alla mia persona designandomi come

Direttore Generale della ASL di Brindisi.

Farò del mio meglio per non deludere le aspettative riposte in me, come farò

quanto nelle mie possibilità per andare incontro alle aspettative dei soggetti

istituzionalmente interessati alle vicende della sanità locale, primi fra tutti i

Cittadini/Utenti, che sono coloro a cui ogni scelta, direttamente o

indirettamente, deve guardare.

Ringrazio, inoltre, il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone, il quale in

questi anni ha creduto in me confermandomi alla guida della Sanitaservice di

Brindisi e a cui auguro buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico

ricevuto.

Infine ma nient’affatto per ultimi, ringrazio tutti i lavoratori della stessa

Sanitaservice; con essi ho condiviso sia momenti difficili sia momenti di

grande soddisfazione personale e professionale.

I medesimi sono stati co-protagonisti, silenziosi e lontani dalle luci della

ribalta, della costante crescita qualitativa della Società e dei risultati raggiunti

dalla ASL, specie – ma non solo – in relazione al contrasto alla pandemia:

sono convinto di poter contare anche per il futuro sul loro fondamentale

contributo nell’ambito delle sfide che la sanità di Brindisi e provincia si

appresta ad affrontare.

Flavio Maria Roseto.