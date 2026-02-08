Facebook Instagram
Asl Brindisi – Impegno, professionalità e servizio ai cittadini

Anche la domenica, i medici e il personale sanitario della ASL Brindisi sono al lavoro nei servizi di TAC e Risonanza Magnetica (RSM) per il recupero delle liste d’attesa.

Un impegno concreto che testimonia la dedizione quotidiana di chi opera nella sanità pubblica, con l’obiettivo di garantire tempi di risposta più rapidi e una migliore accessibilità alle prestazioni diagnostiche per i cittadini.

Un lavoro silenzioso e responsabile di professionisti che mettono al centro la salute delle persone, anche oltre i normali orari di servizio.

