Asl Brindisi – Le associazioni prendono le distanze dagli attacchi a De Nuccio

ASL Brindisi, lettera aperta

Sentiamo di dover intervenire in merito alle recenti dichiarazioni diffuse da una singola organizzazione sindacale di Brindisi riguardanti la gestione ASL della provincia di Brindisi.

Prendiamo ferma e totale distanza da quanto riportato nella suddetta nota, i cui contenuti non rispecchiano, per quanto a nostra conoscenza, la realtà dei fatti.

Inoltre, la collaborazione con la direzione ASL ed il personale sanitario ci consente di affermare che il quadro descritto nella succitata nota sindacale appare fortemente parziale e non aderente alla complessità del sistema sanitario locale.

Pur nella consapevolezza delle criticità che interessano, come noto, l’intero sistema sanitario nazionale, riteniamo doveroso riconoscere l’impegno profuso dalla Direzione Generale della ASL Brindisi nella persona del dott. Maurizio De Nuccio, che nel corso del suo mandato ha dimostrato spiccate qualità umane e professionali, unite a disponibilità al dialogo e attenzione verso le esigenze dei pazienti, dei loro familiari, del territorio, del volontariato e degli enti del terzo settore.

Inoltre, abbiamo avuto modo di riscontrare un approccio innovativo improntato alla cooperazione con il mondo del volontariato ed ispirato ai valori della sussidiarietà circolare.

Riteniamo pertanto che attacchi così duri e generalizzati, oltre a non rendere giustizia al lavoro svolto, rischiano di alimentare un clima di sfiducia che non giova né ai cittadini, nè ai pazienti, né agli operatori sanitari.

Quanti avranno modo di leggere questo comunicato e decideranno di firmarlo e diffonderlo, ribadiranno, di fatto, la propria volontà di continuare a collaborare in maniera costruttiva con le istituzioni sanitarie locali, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l’unico obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza offerta agli ammalati.

Auspichiamo, altresì, un confronto pubblico e confidiamo che lo stesso possa mantenersi su toni responsabili e basati su dati oggettivi, nell’interesse esclusivo della comunità brindisina, della sanità territoriale e della salute quale bene comune.

26/03/2026

Primi firmatari:

Insieme contro il cancro per la vita – San Pancrazio Salentino (Br);

Cuore di donna – Brindisi;

CIF (Centro Italiano Femminile) Torre Santa Susanna;

A mani tese OdV;

Sostegno Amico – Erchie;

Associazione “Apulia Tourism & Food”;

Le Civette del Salento – Tuturano.

Per info: insiemecontroilcancrosps@gmail.com