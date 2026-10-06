ASL Brindisi: “Procedure adottate nel rispetto delle disposizioni regionali. Massima trasparenza sugli atti”

In relazione alle dichiarazioni diffuse dal consigliere regionale Luigi Caroli sulla presunta proroga di due contratti di personale infermieristico in servizio presso l’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, la Direzione Generale della ASL Brindisi ritiene opportuno fornire alcuni elementi di chiarimento, nell’ottica della massima trasparenza e correttezza istituzionale.

Le procedure adottate dall’Azienda sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni regionali oggi vigenti e delle indicazioni impartite in materia di gestione e reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale.

In particolare, appare utile richiamare quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 30 settembre 2026, avente ad oggetto “Autorizzazione alla spesa e approvazione dei Piani assunzionali 2026 delle Aziende ed Enti del SSR ex deliberazioni di Giunta regionale da n. 832 a n. 841 del 23/06/2026. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. Rettifica della deliberazione di Giunta regionale n. 918 del 02/07/2026”.

Al punto 22 della citata deliberazione viene espressamente richiamata la necessità che il personale reclutato con contratto a tempo determinato per esigenze di sostituzione di dipendenti già in servizio cessi dal servizio al rientro del titolare e che un’eventuale proroga possa essere disposta esclusivamente qualora permangano le medesime condizioni e motivazioni di assenza che avevano originariamente determinato la sostituzione.

Si tratta di un’indicazione che la ASL Brindisi tiene pienamente in considerazione nell’ambito delle proprie procedure e che conferma la necessità di valutare ogni singola posizione sulla base delle effettive esigenze assistenziali, organizzative e delle condizioni giuridiche che ne consentono il mantenimento.

L’Azienda ribadisce, inoltre, che ogni determinazione in materia di personale viene assunta attraverso le competenti strutture aziendali, sulla base degli atti istruttori e nel rispetto dei vincoli normativi, economici e organizzativi vigenti.

La ASL Brindisi considera la trasparenza un principio fondamentale dell’azione amministrativa e, proprio per questo, ritiene utile che il confronto pubblico sulle tematiche del personale sanitario avvenga sulla base degli atti e delle disposizioni effettivamente applicabili.