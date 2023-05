ASL BRINDISI SU RELAZIONI DINDACALI: ASSOLUTÀ DISPONIBILITÀ DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Relazioni sindacali: assoluta disponibilità della direzione strategica

In riferimento alle recenti dichiarazioni di alcune sigle sindacali rilasciate dopo un’assemblea che si è svolta con i lavoratori al Perrino di Brindisi, la direzione strategica afferma l’assoluta apertura nei confronti delle organizzazioni sindacali di tutti i comparti aziendali.

Senza entrare nel merito dei contenuti riportati nella nota, alcuni piuttosto discutibili se non offensivi nei riguardi dell’operato dell’intero management aziendale, si precisa che nell’ultimo mese sono state convocate le delegazioni trattanti per il personale del Comparto per ben tre volte e ogni volta si è dovuto procedere al rinvio unicamente per improrogabili convocazioni regionali legate alle note urgenze di politica sanitaria.

Si tiene a precisare che per l’ultima riunione con le delegazioni trattanti, fissata per il 2 maggio scorso, si è aggiunta anche l’inspiegabile indisponibilità da parte sindacale, comunicata peraltro all’Azienda dieci giorni dopo la convocazione.