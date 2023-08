ASL BRIUNDISI – PRIMO INCONTRO TRA DIRETTORE GENERALE E IL CONSIGLIERE BRUNO

Asl Brindisi, primo incontro tra il presidente Maurizio Bruno e il nuovo direttore generale: “Importanti novità in arrivo, soprattutto per l’ospedale di Francavilla Fontana”.

Questa mattina negli uffici di via Napoli ho incontrato il nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, per un primo colloquio formale sul futuro della sanità nel nostro territorio.

In veste di Presidente del comitato permanente regionale di Protezione Civile ho voluto omaggiare il nuovo direttore generale con il nostro stemma per confermare la reciproca volontà di continuare lungo il solco della collaborazione più intensa e proficua.

Sono tanti i terreni sui quali Asl e Protezione Civile hanno lavorato fianco a fianco sul nostro territorio, dall’immigrazione alle emergenze sanitarie, ottenendo risultati straordinari che sono diventati per tutti un patrimonio di esperienze preziose da curare e far crescere con maggiore forza anche in futuro.

Con De Nuccio abbiamo anche avviato una prima discussione sul futuro delle nostre strutture ospedaliere, con particolare attenzione alle difficoltà affrontate in questi anni dal “Camberlingo” di Francavilla Fontana.

E proprio a Francavilla il prossimo 5 settembre si terrà su questo tema un Consiglio monotematico al quale il nuovo direttore generale sarà presente. E posso dire già da ora, anche se non posso fornire ulteriori dettagli, che porterà notizie tali da permetterci di guardare al futuro del nostro ospedale, finalmente, con un po’ di ottimismo e speranza in più.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)