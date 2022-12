Tragica morte per un pensionato brindisino di 72 anni. Stamattina si era recato presso gli uffici dell’Asl di via Dalmazia quando ha accusato un malore e si è accasciato sul pavimento. Immediati i soccorsi prestati dai medici che si trovavano nella struttura, uno dei quali ha anche utilizzato un defibrillatore ma senza ottenere alcun risultato in quanto il suo cuore aveva cessato di battere.