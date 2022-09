ASL E ASPETTATIVE MEDICI – AMATI: HO CHIESTO ELENDO DEI MEDICI CHE CHIEDONO ASPETTATIVE PER ANDARE DA UN’ASL ALL’ALTRA

Asl e aspettative medici, Amati: “Esodo di medici da una Asl all’altra usando il metodo delle aspettative e creando disservizi? Ho chiesto elenco”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“In queste ore stanno emergendo notizie sull’utilizzo dell’istituto dell’aspettativa, per consentire ai medici di passare dalla Asl di appartenenza ad altra Asl, così sguarnendo le unità operative di provenienza e creando problemi seri sulla turnazione.

Per verificare la fondatezza delle informazioni ho scritto a tutte le Aziende sanitarie, chiedendo l’elenco del proprio personale medico in aspettativa e i relativi motivi, l’unità operativa di appartenenza, la data di concessione del beneficio, la durata e le eventuali proroghe. Ho chiesto, inoltre, l’elenco del personale medico impiegato in virtù di provvedimento di aspettativa ottenuto dall’azienda d’appartenenza, l’unità operativa assegnata, la data di avvio della prestazione, la durata e le eventuali proroghe.

Mi è chiara, ovviamente, la distinzione tra aspettativa facoltativa e obbligatoria, per cui ho chiesto di distinguere l’elenco tra queste due categorie, puntualizzando l’assoluto disinteresse per l’identità degli interessati, va bene pure con le sole iniziali, e ciò al solo fine di non favorire inutili attività dilatorie utilizzando quale scusa la privacy, anche se in contrasto con il diritto dei Consiglieri regionali d’accedere a tutte le informazioni e finanche ai protocolli riservati”.