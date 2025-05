Asl e Consorzio di Torre Guaceto – evento formativo dedicato alla salvaguardia della fauna

Si è concluso con la liberazione di una tartaruga marina, un gabbiano reale, un falco grillaio, una poiana, una ghiandaia e una volpe l’evento formativo dedicato alla salvaguardia della fauna e al controllo delle malattie trasmissibili, promosso dalla Asl e dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto, nel villaggio Meditur, nella marina di Carovigno. Gli animali erano ricoverati in centri di recupero: in particolare gli spostamenti della tartaruga saranno monitorati tramite Gps.

Responsabili scientifici dell’evento sono stati Vito Magli, direttore Siav C e Donato Sole, dirigente veterinario Siav A, mentre la segreteria organizzativa è stata affidata a Maria Semeraro, funzionario del Dipartimento di prevenzione e componente del Cda di Torre Guaceto.

Hanno partecipato alla giornata il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore del Dipartimento di prevenzione Stefano Termite e il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta.

I servizi veterinari della Asl monitorano costantemente gli spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine e le deposizioni di uova di caretta caretta.

I servizi veterinari e il Sisp – hanno sottolineato i promotori dell’incontro – saranno maggiormente impegnati nel monitoraggio delle patologie, zoonotiche e non, circolanti nella fauna selvatica terrestre e marina nel territorio della Asl, con l’obiettivo di tutelare la salute umana e animale. Un’attività che sarà anche al centro di un protocollo tra la Asl e il Consorzio di gestione di Torre Guaceto.