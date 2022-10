ASL – LA FP CGIL CONTESTA LE PROGRESSIONI VERTICALI E IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Premesso che la Funzione Pubblica CGIL Brindisi è da sempre favorevole alle

progressioni verticali e orizzontali è noto che il CCNL 2019-2021 ha introdotto un

nuovo ordinamento professionale con l’allargamento della platea dei partecipanti

addirittura del 50%

Tanto premesso la proposta della ASL BR di indire la procedura di progressione

verticale con le regole del CCNL 2016-2018 si pone in palese contrasto con quanto

disposto dal nuovo CCNL già licenziato con parere favorevole della Corte dei Conti.

Peraltro, con il semaforo verde della magistratura contabile si sono già conclusi tutti i

passaggi della fase di controllo e si è in attesa della imminente firma definitiva del

CCNL 2019-2021 da parte delle OO.SS. e dell’Aran.

Il richiamato CCNL, sottoscritto da tutte le OO.SS., introduce un nuovo ordinamento

professionale con nuove regole per le progressioni verticali proprio per dare la

possibilità di allargare la platea dei partecipanti.

Pertanto, non si comprendono i motivi che spingono la ASL BR a precludere

l’accesso alla procedura ad una platea molto più ampia andando, così, a penalizzare

pesantemente tanti dipendenti che attendono da oltre un ventennio tale opportunità

pur svolgendo, di fatto, mansioni superiori.

Appare evidente che l’insistenza nel voler chiudere la contrattazione con le vecchie

regole del CCNL 2016-2018 vanifichi lo sforzo di ARAN e sindacati per garantire la

generalità dei dipendenti così come è chiaro che l’accelerata di ASL BR sia

finalizzata ad accontentare una ristretta platea a discapito di tanti altri dipendenti che

rimarranno, ancora una volta, penalizzati- alcuni di loro irrimediabilmente poiché già

alle soglie del pensionamento.

La FP CGIL BR, ad horas impegnata nella fase congressuale, aveva chiesto un rinvio

a nuova data che le è stato negato senza nessuna motivazione valida poiché

evidentemente vi è la ferma volontà di portare a compimento un operazione che

danneggia la generalità dei dipendenti e a beneficio di pochi.