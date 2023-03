ASL – L’ISTITUTO SCAZZERI NUOVA SEDE DEI SERVIZI TERRITORIALI A LATIANO

In occasione del trasferimento dei servizi distrettuali dai locali di via Papa Giovanni XXIII nel ristrutturato immobile del Pio Istituto Caterina Scazzeri, questa mattina c’è stata la visita congiunta del direttore amministrativo della Asl, Andrea Chiari, e del sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano.

“A novembre – spiega Chiari – abbiamo stipulato con il Comune di Latiano il protocollo d’intesa per il riutilizzo di questa bellissima struttura e ora stiamo cominciando a riempirla di contenuti. Abbiamo la Guardia medica, lo sportello Cup e il Centro vaccinazioni, mentre era già presente la postazione del 118. Il traguardo più importante sarà la realizzazione dell’ospedale di comunità coi fondi del Pnrr. Stiamo già lavorando: è in corso la progettazione e contiamo, restando al passo della tabella di marcia imposta dal Pnrr, di attivare tutti i servizi previsti in questa struttura”.

Maiorano ha aggiunto che “oggi è una giornata importante per Latiano. Siamo contenti: la Asl ha ristrutturato la parte dove sono allocati i servizi in questione e i nostri cittadini possono trovare una struttura adeguata, accogliente, efficiente e anche bella. Prosegue, intanto, l’impegno della Asl per l’ospedale di comunità. Sono questi due obiettivi fondamentali che l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria stanno conseguendo per erogare maggiori servizi sul territorio e per offrire ai cittadini ambienti confortevoli”.