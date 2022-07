ASL – NOMINATI I DIRETTORI DEL DISTRETTO DI FRANCAVILLA, DI NEUROCHIRURGIA DEL PERRINO E DI MEDICINA INTERNA DI OSTUNI

Nominati i direttori del Distretto di Francavilla Fontana, Neurochirurgia del Perrino e Medicina interna di Ostuni

La direzione strategica della Asl Brindisi ha nominato tre nuovi direttori: Giovanni Taurisano per il Distretto sociosanitario 3 di Francavilla Fontana (che comprende anche i territori di Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli), Francesco Romeo per l’Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino di Brindisi ed Emanuela Ciracì per l’Unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni.

Ai medici è stato conferito incarico di direttore di Struttura Complessa a seguito di avviso pubblico.

Il dottor Giovanni Taurisano dal 1987 è dirigente medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica nel Dipartimento di Prevenzione. Ha lavorato nel Servizio per le tossicodipendenze e nel Servizio di Igiene e Sanità pubblica, con funzioni di referente per Francavilla Fontana.

Il dottor Francesco Romeo è in servizio al Perrino dal 2005: negli ultimi anni è stato prima direttore vicario e poi direttore facente funzione del reparto di Neurochirurgia, Centro di riferimento regionale per il trattamento chirurgico del Parkinson.

La dottoressa Emanuela Ciracì lavora per la Asl di Brindisi dal 2010, in servizio nell’ospedale di Ostuni, ed è stata dal 2020 direttore facente funzione dell’Unità operativa di Medicina interna. È anche referente clinico-organizzativo della struttura post Covid di Mesagne.