Asl, nuovi concorsi per reclutare personale medico

Prosegue l’attività della Asl Brindisi finalizzata a reclutare nuovi operatori sanitari per le proprie strutture. Il 9 marzo scadono quattro bandi predisposti dall’Unità operativa Concorsi diretta da Luigi Spina e dall’Area del Personale diretta da Caterina Diodicibus.

La direttrice amministrativa Loredana Carulli sottolinea il grande impegno della Asl Brindisi per le nuove assunzioni di personale medico e sanitario. “In questo caso – spiega – si tratta dei concorsi per reclutare due medici per la Gastroenterologia, quindici per la Medicina d’emergenza urgenza, cinque per Chirurgia plastica e uno per Chirurgia generale. A breve conferiremo anche l’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di Radioterapia dell’ospedale Perrino”. Sempre il 9 marzo è il termine ultimo per le procedure di mobilità rivolte a due tecnici di Radiologia medica, un tecnico di Neurofisiopatologia, un fisioterapista e tre assistenti sanitari.

“Stiamo percorrendo tutte le strade – ricorda il direttore generale Maurizio De Nuccio – per il potenziamento del personale sanitario, dai medici agli oss. Proprio in questi giorni stiamo completando la procedura che ci consentirà di assumere 35 nuovi operatori sociosanitari nelle strutture aziendali”.