ASL – RISOLTI I PROBLEMI AL PRONTO SOCCORSO

Disagio al Pronto Soccorso del Perrino risolto in tempi brevi grazie all’efficienza del personale sanitario

La situazione che si è verificata ieri sera nel Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, va inquadrata in una cornice di eccezionale affluenza.

Nello specifico, infatti, nell’arco dell’intera giornata sono stati gestiti ben 198 pazienti (a fronte di una media quotidiana di 120). Di questi 135 sono stati accessi diretti e 63 sono stati trasportati dal 118 (con 55 pazienti trattati a domicilio).

Alla luce di questi dati è chiaro che le difficoltà di sbarellamento sono state determinate da un oggettivo sovraccarico e si riferiscono solo al momento della tarda serata. Grazie all’impegno proficuo del personale coinvolto in tali operazioni e guidato dal direttore del Dipartimento Emergenza-urgenza, dottor Massimo Leone, dopo la mezzanotte la gestione ha ripreso ritmi ordinari.