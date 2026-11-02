Ass. Antonucci: “Brindisi, da oggi operative le due nuove isole ecologiche presidiate”

Da oggi, lunedì 2 novembre, entrano in funzione a Brindisi le due nuove isole ecologiche presidiate, situate in via Spalato e in viale Inghilterra, rispettivamente nei quartieri Centro e Bozzano.

Un ulteriore intervento dell’Amministrazione comunale per potenziare i servizi di raccolta differenziata, agevolare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

Le due strutture, completamente recintate e dotate di videosorveglianza, saranno presidiate da operatori qualificati della società affidataria del servizio di igiene urbana, che assisteranno gli utenti nel conferimento di carta, plastica e metalli, organico e vetro.

La novità più significativa è proprio la presenza dell’operatore, che non avrà soltanto una funzione di controllo, ma soprattutto di informazione e supporto ai cittadini.

«Con l’attivazione di queste due nuove isole ecologiche aggiungiamo un altro tassello al percorso che abbiamo avviato per migliorare la gestione dei rifiuti nella nostra città – dichiara l’assessore all’Ambiente Livia Antonucci –. Abbiamo voluto realizzare strutture che non fossero semplicemente punti di raccolta, ma anche luoghi in cui i cittadini possano ricevere indicazioni, chiarire dubbi e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza di differenziare correttamente.

La raccolta differenziata non si migliora soltanto aumentando i controlli, ma anche mettendo i cittadini nelle condizioni di fare bene la propria parte. Per questo riteniamo fondamentale affiancare agli strumenti e alle infrastrutture una costante attività di informazione ed educazione ambientale.

Queste nuove postazioni si aggiungono alle altre iniziative già realizzate, tra cui le dieci isole ecologiche intelligenti, nell’ambito di un percorso che punta a rendere il servizio sempre più accessibile, ordinato ed efficiente.

Il nostro obiettivo è incrementare la percentuale di raccolta differenziata e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore responsabilità collettiva nella tutela dell’ambiente e del decoro cittadino.

Una città più pulita non dipende soltanto dai servizi che l’Amministrazione mette a disposizione, ma anche dal modo in cui ciascuno di noi sceglie di utilizzarli.»

Livia Antonucci

Assessore all’Ambiente – Comune di Brindisi