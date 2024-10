Ass. Elmo – Lavori stradali sospesi nel centro storico durante le festività natalizie

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo rende noto che nel periodo dal 5 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 sarà disposta la sospensione di tutti i lavori stradali in corso nel centro storico della città.

Ovviamente tale disposizione è stata inviata anche all’Acquedotto Pugliese, all’Enel, alla società 2i Rete Gas, alla Telecom, ad Open Fiber, a Fastweb ed a FiberCop.

“Entro la data indicata – afferma l’Assessore Elmo – non avremo alcun impedimento nella circolazione di auto e pedoni all’interno del centro storico in quanto tutti i cantieri stradali dovranno essere rimossi per il completamento o la sospensione dei lavori in corso (fatta eccezione per disservizi gravi che potrebbero arrecare problemi alla cittadinanza). Le strade, pertanto, dovranno essere prive di transennamento”.

I controlli sul rispetto di quanto stabilito saranno affidati alla Polizia Locale.