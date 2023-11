ASS. LOIACONO – ALTRE AZIENDE NAZIONALI APPRODANO A BRINDISI

Prosegue la scelta importante delle grandi aziende nazionali di approdare a Brindisi con i propri marchi. Lo scorso 5 ottobre è stata infatti la volta di “DondiSalotti”, salottificio di marchio italiano nato a Mantova e affermato sia a livello nazionale che internazionale con diverse filiali già consolidate in Germania e un target di collezioni made in Italy dall’alto contenuto di design e con un’eccellente qualità in tema di materiali.

L’azienda ha inaugurato il nuovo showroom con 550mq metri di esposizione e vendita presso il “Parco Commerciale BrinPark” in Viale Caduti di Via Fani. Uno store aperto al pubblico dall’azienda dopo Ancona e Bari e che dimostra ampiamente come anche questa realtà imprenditoriale abbia scelto Brindisi per proseguire e consolidare il proprio progetto di espansione nel centro-sud Italia. Soddisfazione maggiore per la nostra città quella di poter annoverare la presenza, in un negozio che offre lavoro ad altre 6 persone, un brindisino doc, Salvatore Rubino, che ricopre il ruolo di Direttore generale retail dell’azienda.

Lo store “DondiSalotti” di Brindisi è il 42° sul territorio nazionale e il secondo in Puglia, dopo l’apertura di Bari.

Lo stesso Salvatore Rubino ha affermato: “Dopo un’attenta analisi dei nostri asset e del mercato di riferimento abbiamo definito gli obiettivi da raggiungere entro il 2026 e la roadmap dello sviluppo che prevede un ambizioso piano di espansione commerciale che riguarderà principalmente il centro e sud Italia. E questa nuova apertura testimonia un ulteriore step nel percorso che abbiamo scelto di perseguire”.

Siamo ancora alle prime notizie su una Brindisi chiamata ad accogliere diversi nuovi investimenti , ben presto saranno presentate altre realtà che si sono affacciate senza riserve sul mercato brindisino; tra queste non saranno trascurati anche quegli investimenti in campo sportivo che, a tutti gli effetti, costituiscono attività imprenditoriali sia per il rischio affrontato nel corrispondere i capitali, sia per le opportunità di lavoro che creano sul territorio.

Luciano Loiacono

assessore Allo Sviluppo Economico e Marketing di Brindisi .