Ass. Quarta: “adesso il progetto della ciclabile è modificabile”

ASS. Gianluca Quarta: “Ora il progetto della Pista Ciclabile di Viale ALDO MORO è modificabile”

Grazie al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica inviato al settore L.L.P.P. del Comune di Brindisi potremo anche spostare l’ubicazione della pista ciclabile di Viale Aldo Moro senza dover andare incontro al danno erariale e eventuali perdite di chance per finanziamenti futuri.

A seguito dell’interlocuzione avvenuta con i Dirigenti del Ministero alla mia presenza e del Dirigente del Settore L.L.P.P., arch. Fabio Lacinio, sentite le preoccupazioni rappresentate per la prosecuzione del cantiere, ci è stato comunicato che ci sarebbero state delle valutazioni anche in virtù delle numerose segnalazioni pervenute dalle altre città oggetto del medesimo finanziamento.

Pertanto alla luce delle comunicazioni ricevute in data odierna, il progetto potrà essere modificato ed eventualmente spostato di ubicazione.

Non siamo mai stati contrari alle piste ciclabili ma solo alla loro realizzazione in quell’arteria di snodo fondamentale per la viabilità cittadina.

Infatti l’idea condivisa con il Sindaco Marchionna è quella di realizzarne una nuova collegando il quartiere La Rosa con la nuova viabilità che verrà realizzata per i Giochi Del Mediterraneo.

Un ringraziamento doveroso va all’On. Mauro D’attis per averci dato la possibilità di essere ricevuti dai massimi organi ministeriali, riportando così le necessità di un territorio che fin dal primo momento ha espresso forte perplessità alla realizzazione del progetto in questione.

Dott. Gianluca Quarta

Ass. Lavori Pubblici

Comune di Brindisi