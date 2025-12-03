Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale in Puglia. Il SIAP chiede il potenziamento urgente degli organici delle Forze di Polizia

La scrivente Organizzazione sindacale, per voce del Segretario Generale Regionale Francesco Tiani, esprime una preoccupazione che non è solo sindacale ma profondamente umana. Il ripetersi degli assalti ai bancomat in tanti Comuni della nostra Regione sta cambiando il modo in cui le persone vivono i propri paesi, le proprie città, la propria quotidianità. Sempre più cittadini ci raccontano di non sentirsi al sicuro, soprattutto nelle ore notturne, e questo sentimento di insicurezza pesa anche sulle famiglie degli operatori di Polizia, che conoscono bene i rischi che i loro cari affrontano ogni giorno.

La recente iniziativa di ANCI Puglia, con la presidente Fiorenza Pascazio che ha scritto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere interventi urgenti, conferma ciò che da tempo viene percepito sul territorio. I Sindaci, che sono i primi interlocutori dei cittadini, avvertono la stessa emergenza che noi denunciamo da mesi. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza di fatti che, messi uno accanto all’altro, descrivono una Regione dove il territorio viene messo alla prova, di notte come di giorno, da gruppi organizzati che colpiscono con modalità sempre più spregiudicate.

Ogni assalto non è solo un danno ai muri di una banca o di un esercizio commerciale. Dietro ogni esplosione ci sono serrande divelte, vetrine distrutte, attività che faticano a rialzarsi, cittadini che rinunciano a uscire o a sostare in determinate zone. Ci sono anziani che il giorno dopo non sanno dove andare a prelevare, persone con disabilità che si trovano improvvisamente senza un servizio essenziale, piccoli centri che si sentono abbandonati e lontani dalla presenza concreta dello Stato.

La Puglia è una terra che vive di relazioni, accoglienza, turismo, lavoro stagionale e investimenti che spesso nascono da una scelta di fiducia verso il territorio. La sicurezza, in questo contesto, non è uno slogan astratto. È la possibilità per un commerciante di tenere aperta la sua attività con serenità, per un turista di scegliere di tornare, per un lavoratore di rientrare a casa la sera senza la sensazione di vivere in un luogo lasciato a se stesso. Dove si percepisce ordine, presenza delle istituzioni e capacità di prevenire i reati, si costruisce fiducia. Dove, al contrario, gli episodi criminali si ripetono e sembrano superare la capacità di risposta, si insinua la sfiducia e, con essa, la rinuncia a investire e a restare.

In questo scenario, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato si chiede di fare fronte a fenomeni complessi e radicati con organici che, in Puglia, sono da anni inferiori rispetto al reale bisogno.

In molti uffici si lavora con reparti ridotti all’osso, con turni che si allungano, riposi che saltano, straordinari che diventano l’unico modo per tenere in piedi servizi essenziali. Dietro ogni piano di controllo del territorio ci sono volti, famiglie, bambini che vedono rientrare i genitori a tarda ora, spesso stanchi e consapevoli di non poter abbassare la guardia.

La professionalità e il senso del dovere dei poliziotti pugliesi sono un patrimonio che il SIAP rivendica con orgoglio, ma non possono diventare l’alibi per rinviare decisioni che competono alla politica e alle amministrazioni centrali. Non si può chiedere a chi indossa la divisa di essere ovunque, sempre, senza dare in cambio organici adeguati, mezzi idonei e una pianificazione seria dei servizi. Continuare a basarsi sul sacrificio dei singoli significa, in prospettiva, consumare le energie di chi ogni giorno garantisce sicurezza, con il rischio di logorarne motivazione e benessere.

Proprio per questo, raccogliendo e rilanciando il richiamo di ANCI Puglia, il SIAP Puglia rivolge un appello chiaro al Ministero dell’Interno, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alle Autorità politiche e amministrative competenti. Occorre che alla Regione Puglia venga assegnato, in tempi brevi, un numero congruo e stabile di operatori della Polizia di Stato, con particolare attenzione alle realtà territoriali più colpite dagli assalti ai bancomat e dalla criminalità predatoria. Non si chiede un favore, ma il riconoscimento di un bisogno evidente, che riguarda la vita concreta delle persone.

È necessario che, nelle prossime movimentazioni di personale e nei futuri piani di potenziamento degli organici, la Puglia sia considerata per ciò che è: un territorio strategico, porta naturale verso altri Paesi, crocevia di flussi turistici e commerciali, Regione che sostiene una parte importante dell’economia nazionale. Continuare a sottovalutare questo dato significa lasciare scoperte aree delicate, con ricadute che si vedono non solo nelle statistiche, ma nelle storie quotidiane di chi vive e lavora qui.

È necessaria una pianificazione dei presìdi di Polizia nella regione. Non è sufficiente intervenire solo quando l’emergenza diventa evidente. Le comunità locali hanno bisogno di punti di riferimento stabili, di volanti che si vedono per strada, di uffici che non rischino la chiusura o la riduzione dei servizi. La sicurezza è fatta anche di volti conosciuti, di poliziotti che i cittadini imparano a riconoscere e a considerare interlocutori affidabili.

Maggiore sicurezza significa dare dignità al lavoro quotidiano degli operatori di Polizia, ma anche restituire serenità a chi apre un negozio, accompagna i figli a scuola, rientra la sera a casa o decide di investire in Puglia. Il SIAP Puglia si unisce con convinzione all’appello dei Sindaci e ribadisce che la sicurezza non è un costo da tagliare, bensì un investimento sul futuro di questa terra, sui suoi giovani, sulle famiglie e sulle realtà produttive che continuano a credere nelle potenzialità della Regione.

Per queste ragioni chiediamo un intervento concreto e misurabile sul piano degli organici, affinché la presenza dello Stato sia percepita non solo quando accade un fatto grave, ma ogni giorno, nelle strade, nelle piazze, nei quartieri, nei piccoli Comuni come nei centri più grandi. È in questa quotidianità che si costruisce la fiducia e si dà un senso vero alla parola sicurezza.

Dott.Francesco Tiani

Segretario Generale Regionale