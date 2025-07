Assalto ad un portavalori a San Pietro. Banditi via con un bottino 37mila euro

Sono al lavoro gli investigatori per individuare i responsabili dell’assalto di questa mattina, alle 8, in una strada trafficata e a pochi metri dall’ingresso di un supermercato in via Rossini a San Pietro Vernotico. Un assalto lampo e violento.

Erano almeno in due, armati e con il volto coperto. Sono arrivati in moto e hanno atteso che le guardie giurate iniziassero le operazioni di prelievo dell’incasso del supermercato Md. Poi l’irruzione: armi puntate, un colpo sparato – forse a scopo intimidatorio – e il bottino in mano, circa 37mila euro. Nessun ferito, ma tanta paura. I rapinatori sono fuggiti rapidamente, lasciando dietro di sé il caos. Via Rossini è stata subito chiusa al traffico e i carabinieri hanno avviato i rilievi, con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il mezzo preso di mira è un portavalori del gruppo Battistolli. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto sarebbe avvenuto nel momento esatto in cui il denaro veniva caricato sul mezzo blindato, segno evidente di una pianificazione accurata.