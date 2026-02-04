Assalto ai bancomat – Oggi vertice in Prefettura a Brindisi

Si è tenuta quest’oggi, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Guido Aprea, allargata alla partecipazione del Coordinatore Nazionale OSSIF di ABI, del Responsabile Nazionale per Sicurezza della BNL, della Provincia e dei Sindaci dei Comuni di Brindisi, di Oria, San Pietro Vernotico, San Donaci, recentemente interessati da episodi di furto e tentato furto ai danni degli sportelli ATM degli Istituti di credito.

In esito alla predetta riunione è stato approvato lo schema del “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela” che, in linea con gli aggiornamenti già sottoscritti in altri contesti territoriali, l’intesa nazionale siglata lo scorso dicembre, ha introdotto alcune significative misure per fronteggiare nuovi scenari di minaccia connessi all’impiego di tecnologie avanzate.

Tra i principali obiettivi del Protocollo, da realizzarsi secondo un preciso scandenzario, l’incremento del circuito informativo con le Forze di Polizia, il potenziamento delle misure di mitigazione dei rischi di furto presso gli ATM, l’introduzione di mirati dispositivi di sicurezza a mitigazione dei rischi di furto e rapine alle cassette di sicurezza, e l’intensificazione della prevenzione di rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale.

La riunione ha, inoltre, costituito l’occasione per condividere con gli Amministratori locali le strategie preventive messe in campo per potenziare il piano di prevenzione e contrasto a tali azioni predatorie e le possibili iniziative finalizzate all’adeguamento delle misure di difesa passiva, in relazione alle diverse tipologie di attacco, proprio nell’ottica di una maggiore efficienza del sistema di protezione.

Il Prefetto ha evidenziato l’importanza di favorire a livello locale la diffusione di sistemi intelligenti di videosorveglianza urbana che, unitamente agli interventi di rigenerazione urbana, possano contribuire alla prevenzione di tali fenomeni criminosi oltre che all’individuazione dei responsabili.

Il Prefetto ha ribadito la particolare attenzione sul tema, richiamando lo sforzo profuso quotidianamente dalle Forze di Polizia, confermato anche dai recenti esiti delle attività di polizia giudiziaria.