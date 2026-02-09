Assalto al portavalori – D’Attis (Fi): “fermati due malviventi, grazie a forze dell’ordine”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati già fermati due malviventi per l’assalto odierno al portavalori. Una risposta netta da parte dello Stato che fa sentire, ancora una volta, la sua presenza senza se e senza ma. Ora, conoscendo la sua sensibilità e attenzione, sono certo che il ministro Piantedosi si recherà al più presto nella nostra Regione, come già richiesto, per definire un ulteriore sforzo per assicurare la sicurezza pubblica”.