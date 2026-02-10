Assalto al portavalori – Fisascat/Cisl: urgente tutelare la sicurezza della guardie giurate

In merito al grave assalto a un mezzo portavalori avvenuto nella giornata di ieri, 9 febbraio u.s., la Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime innanzitutto sollievo per le condizioni di salute delle Guardie Particolari Giurate coinvolte.

La salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori della vigilanza privata rappresenta per la nostra federazione una priorità assoluta e non rinviabile. Ancora una volta le Guardie Particolari Giurate hanno dimostrato elevata professionalità, equilibrio e rispetto delle procedure operative, agendo in una situazione di estremo pericolo e ponendo al centro la tutela della propria vita e di quella dei cittadini. Episodi di tale gravità evidenziano però, la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione nei servizi di trasporto valori. La Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime profondo ringraziamento per il tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri, la cui azione ha consentito di gestire l’evento e di avviare immediatamente le attività investigative.

“La collaborazione tra Forze dell’Ordine e operatori della sicurezza privata resta un presidio essenziale per la tutela del territorio” commenta Federico Guadalupi, operatore responsabile della federazione nel settore vigilanza su Brindisi.

La Segretaria generale di categoria Mariella Vinci, chiosa: “È necessario affrontare in maniera concreta le criticità connesse ai servizi di vigilanza armata e trasporto valori, con particolare attenzione ai livelli di rischio, ai dispositivi di protezione, all’organizzazione del lavoro e alle condizioni di sicurezza del personale”.

La sicurezza delle Guardie Particolari Giurate non può essere affidata esclusivamente al senso di responsabilità dei lavoratori: occorrono interventi immediati, coordinati e strutturali, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti. La Fisascat Cisl Taranto Brindisi continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, affinché la tutela della vita e della dignità professionale siano finalmente poste al centro delle politiche sulla sicurezza.