Assalto al portavalori – Forza Italia San Pietro V.co: “Il nostro territorio scosso da tanta violenza”

Assalto al Portavalori sulla SS613: Forza Italia San Pietro Vernotico.

In merito al gravissimo atto criminale consumatosi nella giornata di ieri lungo la superstrada Brindisi-Lecce, il coordinamento cittadino di Forza Italia esprime la più ferma condanna per l’attentato al portavalori, un episodio di inaudita violenza che ha scosso profondamente il nostro territorio.

Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che, grazie alla rapidità d’azione degli inquirenti, due dei banditi sono già stati assicurati alla giustizia. Questo risultato è la dimostrazione che lo Stato c’è e risponde con fermezza alla sfida lanciata dalla criminalità. Auspichiamo che le indagini proseguano con la stessa efficacia per assicurare alla giustizia l’intero commando.

Forza Italia rivolge il più sentito ringraziamento e la massima solidarietà a tutte le Forze dell’Ordine intervenute.

L’episodio conferma che il controllo del Sud Brindisino è una priorità assoluta. In questo scenario, ribadiamo che oggi più che mai si rende necessaria la prossima apertura del Commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico. L’attivazione di questo presidio sarà un traguardo fondamentale per garantire una sicurezza di prossimità e una sorveglianza costante nel nostro territorio.

In conclusione, il coordinamento cittadino ringrazia l’Onorevole Mauro Dattis, vicepresidente della Commissione Antimafia.

“Il nostro deputato ha saputo porre con forza la questione sicurezza all’attenzione del Governo, dimostrando una sensibilità e un pragmatismo determinanti. Grazie al suo impegno, le criticità del nostro territorio sono oggi al centro dell’agenda di governo, garantendo ai cittadini tutela e attenzione che meritano”.

Coordinamento cittadino Forza Italia San Pietro Vernotico