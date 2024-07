Assalto portavalori – D’Attis (FI): Chiesto intervento a Ministro Piantedosi. A Brindisi vertice con il Capo della Polizia Pisani

Nota del Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“L’assalto al portavalori di stamattina è un atto intollerabile che richiede l’immediata risposta dello Stato sia rispetto al fatto specifico sia rispetto alla lotta alla criminalità organizzata e alla mafia anche in termini di potenziamento dei presìdi di sicurezza sul territorio. Ho chiesto al Ministro Piantedosi di intervenire in maniera decisa e la prima risposta è l’immediata convocazione da parte del Prefetto Luigi Carnevale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza al quale, su iniziativa del Ministro, partecipa il capo della Polizia Vittorio Pisani”.