Assalto portavalori e spaccio di droga nel brindisino, D’Attis (Fi): “Due brillanti operazioni, grandi capacità investigative e controllo del territorio”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Carabinieri e Guardia di Finanza hanno compiuto, nelle ultime ore, due brillanti operazioni a San Pietro Vernotico e a Brindisi, assicurando alla giustizia i presunti autori di una feroce rapina a un portavalori dello scorso luglio e una banda di spacciatori di sostanze stupefacenti. E’ la dimostrazione che le nostre forze dell’ordine hanno il pieno controllo del territorio e il lavoro dei nostri magistrati che conducono le indagini si caratterizza per determinazione. Grazie, quindi, alle donne e agli uomini che onorano quotidianamente la divisa che indossano e, così, dimostrano di poter contrastare con coraggio chi mina la sicurezza delle nostre città”.