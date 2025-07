Assegnato un prestigioso riconoscimento a Factory Compagnia Transadriatica

Presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del riconoscimento assegnato dal Ministero della Cultura a Factory Compagnia Transadriatica, come Centro di Produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Un traguardo veramente prestigioso, di rilievo nazionale, che vuole valorizzare il progetto Teatro del Nord Salento. Nel progetto sono coinvolti i Comuni di Brindisi, Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano e Trepuzzi. Factory Compagnia Transadriatica nasce nel 2009 come associazione culturale ad opera di Tonio De Nitto, Paola Leone, Anna Miccolis e Fabio Tinella. Dal 2021 è riconosciuta dal Ministero della Cultura come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’Infanzia e la gioventù. Sono intervenuti alla conferenza i sindaci dei Comuni partner, il direttore artistico Tonio De Nitto, i membri del board artistico e i rappresentanti istituzionali della Regione Puglia. Un importante traguardo per il teatro pugliese e per l’intero Salento. Il riconoscimento, previsto dal D. M. 463/2024- Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, premia un percorso costruito nel tempo con produzioni di qualità, circuitazioni Internazionali e un profondo inserimento nei territori. Anna Consales