ASSEMBLEA DELLA FILCTEM/CGIL PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Si è svolta oggi 28 aprile ’22, in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro” l’assemblea generale della FILCTEM CGIL con la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), RSU e RSA dei comparti industriali di Chimica, Energia, Gas-Acqua e Manifatture. I lavori sano stati aperti dalla relazione di Antonio Frattini, Segretario FILCTEM CGIL di Brindisi, che ha evidenziato il costante aumento degli Infortuni a livello nazionale, dopo un lungo periodo costante di diminuzione, dal 2016, la curva cambia, con un particolare incremento per gli infortuni mortali nel 2010.

Dopo la fase acuta della pandemia, quello che tanti temevano è, purtroppo, successo: la ripresa delle attività economiche si sta accompagnando a un aggravamento degli incidenti sul lavoro, per questo, riteniamo sia indispensabile rilanciare, in ogni luogo di lavoro, specifiche campagne di formazione per la prevenzione.

Con il suo intervento Giovanni Forte, responsabile SMILE Puglia, Agenzia per la Formazione, ha illustrato ai partecipanti in maniera dettagliata le opportunità rappresentate dai Fondi, alcuni dei quali contenuti nel PNRR, chefinanziano la formazione continua per le imprese e per le nuove competenza, importantissimi per gestire le fasi di transizione e di digitalizzazione dei processi produttivi.

Sulle Legge 215/2021,che modifica il d.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza, una fase di Informazione e Formazione è stata curata da Antonio Forte dello Smile Puglia, che ha riportato gli aggiornamenti sugli enti preposti al controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL – Ispettorato Territoriale del Lavoro), sulle sanzioni e le sospensioni dell’attività aziendali in presenza di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche; sui cambiamenti per il Preposto ai lavori alla luce dei recenti aggiornamenti, le sanzioni per lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro.

La segretaria della CGIL di Brindisi, Patrizia Stella, nel suo intervento ha sottolineato il preoccupante dato di oltre 7.000 morti sul lavoro negli ultimi 4 anni, la insufficiente copertura economica, che ancora oggi si registra, per garantire un efficace funzionamento delle sedi dell’Ispettorato del Lavoro, a Brindisi, continua ad avere grosse carenze di organico, condizione che non permette di espletare appieno le funzioni istituzionali assegnate con un numero sufficiente di Ispettori per poter garantire le dovute ispezioni.